Projektwoche „Zirkus“ der Grundschule Weiler

Foto: gsw

Bevor es in die Sommerferien ging, stand an der Grundschule Weiler in den Bergen noch ein besonderes Erlebnis an: Die Kinder durften in der Projektwoche „Zirkus“ ganz in die bunte Welt der Artisten abtauchen.

Dienstag, 15. August 2023

Sarah Fleischer

Welche Kunststücke die Kinder einstudierten und welches Fazit sie aus der Projektwoche ziehen, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Vor den Sommerferien erlebten 36 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Weiler in den Bergen eine unvergessliche Zeit, als sie das gewohnte Schulleben gegen das eines Zirkusartisten eintauschten. Vom 17.Juli bis zum 21.Juli hatten die Kinder die Möglichkeit, gemeinsam mit Roger Koch, einem erfahrenen Artisten und Clown, ihre Fähigkeiten in der Bernhardushalle zu erproben.

