Als die Pershings durch Mutlangen rollten

Ein Schutzengel fuhr mit, wenn die hochbrisanten Atomraketen-​Konvois durch Gmünd und Mutlangen rollten, andernorts manchmal auch leider nicht – mit schlimmen Folgen.

Mittwoch, 16. August 2023

Jürgen Widmer

Allein schon die konventionelle Militärmaschinerie sorgte in Schwäbisch Gmünd und Mutlangen nach der Vertrautheit in den 1960er– und 1970er-​Jahren für Besorgnis.





Es waren nicht die Friedensbewegung mit ihren Blockadeaktionen vor der Atomraketenbasis Mutlangen, die Politik und Bevölkerung angesichts der Stationierung von Pershing-​Raketen Ende der 1970er– und Anfang der 1980-​er Jahre immer nachdenklicher stimmten. Es waren vielmehr eine ganze Reihe von Unfällen und Bränden im Zusammenhang mit den Konvois, die praktisch pausenlos durch Dörfer und Städte sowie durch Nacht und Nebel rollten. Dies geschah noch im Vorfeld der Diskussionen und des Widerstands gegen die Stationierung der neuen Pershing-​II-​Raketen, die Ende des Jahres 1983 mit Zustimmung des Mehrheit des Bundestags durch die US-​Armee in der MSA Mutlangen (Missile Storage Area) sowie in den Gmünder Kasernen (Kommandozentrale) vollzogen wurde.

