Festival-​Wochenende im Schwäbischen Bauern– und Technikmuseum

Foto: hs

DMAX-​Star und Kult-​Altwarenhändler Michael Manousakis kommt zur Neuauflage des Festival-​Wochenendes im und am Schwäbischen Bauern– und Technikmuseum von Eugen und Hans Kiemele in Seifertshofen.

Donnerstag, 17. August 2023

Sarah Fleischer

43 Sekunden Lesedauer



Tausende Teilnehmende und Schaulustige aus dem In– und Ausland werden vom 18. bis 20. August im und rund um den Eschacher Teilort Seifertshofen erwartet. Bei Oldtimer– und vor allem Traktor-​Fans hat das Festival des Bauern– und Technikmuseums von Eugen und Sohn Hans Kiemele seit Jahrzehnten Kultstatus.



Schon seit rund 40 Jahren gibt es das Schwäbische Bauern– und Technikmuseum der Familie Kiemele in Seifertshofen. Fast ähnlich lang ist ist die Tradition des Lanz-​Bulldog– und Dampffestivals, das im Laufe der Jahre zu einem internationalen Treffen für vielerlei Oldtimer-​Sparten wurde.

Zur Neuauflage des Museumsfests kommen auch Michael Manousakis und sein Team von Morlock Motors. Manousakis ist Sammler und Schrauber der DMAX-​Fernsehserie „Steel Buddies – stahlharte Geschäfte“, die schon einige Male auch in Seifertshofen spielte.







Was beim Festival alles geboten wird und wie Kiemle vom bloßen Sammler zum Museumsgründer wurde, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



461 Aufrufe

173 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen