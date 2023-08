Das Wacken für Traktor– und PS-​Fans

Seit Freitag brennt auf den abgeernteten Feldern rund um das schwäbische Bauern– und Technikmuseum Kiemele in Seifertshofen wieder die Luft, diesmal mit Unterstützung des TV-​Kultaltwarenhändlers Michael Manousakis.

Samstag, 19. August 2023

Sarah Fleischer

Schon am Freitag war auch angesichts der sonnigen Wetteraussichten klar, dass sich das 150-​Seelen-​Dorf Seifertshofen auf der Frickenhofer Höhe an diesem Wochenende auf einen Publikumsansturm einstellen muss. Erstmals seit drei Jahren findet wieder das große Museumsfest statt. Aus dem von Museumsgründer Eugen Kiemele vor 40 Jahren ins Leben gerufene Lanz-​Bulldog und Dampf-​Treffen ist nunmehr auch ein Heavy-​Steel-​Festival geworden. Tausende Akteure mit Oldtimern aller Art und möglicherweise noch mehr Schaulustige als seither werden am Samstag und Sonntag auf der Frickenhofer Höhe erwartet. Vieles erinnert an die Szenen des Heavy-​Metal-​Festivals Wacken – nur, dass über Seifertshofen die Sonne scheint. Schon ab Freitagnachmittag füllten sich die Camps und Parkplätze rund um das Veranstaltungsgelände. Auch viele PS-​Fans aus angrenzenden europäischen Ländern haben den Weg nach Eschach-​Seifertshofen nicht gescheut.





