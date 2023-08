In Böbingen soll es ein einzigartiges Sommerkino geben

Für das „1. Böbinger Sommerkino im Park“ haben sich die Gemeinde Böbingen und der Geschichts– und Heimatverein Böbingen mit dem Gmünder Brazil-​Kino zusammengetan. Walter Deininger vom Brazil-​Kino sagt: „So etwas haben wir in Gmünd nicht“. Und begründet dies auch.

Jetzt konnte er nicht nur den Beirat des Vereins begeistern, sondern auch die Gemeinde. Stempfle will das Kino auch nicht als Angebot nur für Böbingen verstanden wissen, sondern als Angebot für den kompletten Ostalbkreis.







Wie das Programm aussehen soll, und warum der Schauspieler Michael Gaedt in Böbingen ein Heimspiel hat, lesen sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Damit meint er nicht etwa das Angebot eines Sommerkinos, sondern den Veranstaltungsort im Park am alten Bahndamm, der sich in den vergangenen Jahren seit der Remstal-​Gartenschau 2019 zu einem beliebten Treffpunkt und Veranstaltungsort gemausert hat. „Eine tolle Location“, ist sich Kino-​Dino Deininger mit Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle einig.Der Impuls zu dieser Veranstaltung kam vom Geschichts– und Heimatverein. Der ehemalige Vorsitzende Dr. Egon Dick war es, der den entscheidenden Funken zündete. „Die Idee hatten wir schon seit Jahren“, sagt er, „aber aus unterschiedlichsten Gründen hat es nie geklappt.“

