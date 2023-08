Am Badsee fehlen noch die Spielgeräte

Mancher, der sich auf Naherholung und Ferienspaß am Gschwender Badsee freute, wundert sich. Denn die bereits für den Frühsommer angekündigten neuen Spielgeräte suchen die Besucher noch vergeblich.

Dienstag, 22. August 2023

Jürgen Widmer

Es liege daran, dass der Hersteller die bestellten Geräte nicht termingerecht liefern konnte, begründet Hald die Verzögerung. Ein Teil sei zwar schon da und warte darauf, installiert zu werden, aber eben nicht alles. „Es hat keinen Sinn, wenn wir den Aufbau in Etappen machen und immer wieder Baustellen am See einrichten müssen“, erklärt er.







„An uns liegt das nicht“, versichert der Gschwender Bürgermeister Christoph Hald auf Nachfrage der Rems-​Zeitung, warum man in der Freizeitlandschaft am Naturbadesee noch nicht viel vom neuen Mehrgenerationenpark sehen kann. Denn eigentlich sollten die dort geplanten Spielgeräte – finanziert mit Hilfe eines satten Zuschusses aus der LEADER-​Förderkulisse der Europäischen Union – schon zu Beginn der Badesaison zur Verfügung stehen. Auch die heuer relativ späte Absegnung des Haushaltsplans durch den Gemeinderat habe nichts damit zu tun, dass die Geräte noch nicht dort stehen, wo sie stehen sollten.

