Friedrich-​von-​Keller-​Schule Abtsgmünd feiert Schulfest

Foto: Friedrich-​von-​Keller-​Schule Abtsgmünd

Reichlich Tanz und Aktivitäten erwarteten Eltern, Schüler und Lehrer beim jährlichen Abtsgmünder Schulfest. Das Geoparkprofil der Einrichtung kam dabei genauso zum Tragen wie die kreative Unterhaltung beim Schattenspiel.

Donnerstag, 24. August 2023

Benjamin Richter

Dieser Tag bot Eltern und Besuchern die Chance, sich einen Einblick in die Arbeit an der FvKS zu verschaffen. Zugleich war er eine willkommene Plattform für die Schülerinnen und Schüler, um sich zu präsentieren. Zum Auftakt der Veranstaltung zeigten die 187 Schülerinnen und Schüler der Grundschule ihr tänzerisches Können.

Der Flashmob der Grundschüler lockerte die Atmosphäre auf. Im weiteren Verlauf gab es unterschiedliche Darbietungen. Die Singklassen fünf, sechs und sieben unter der Leitung von Hedwig Glaser-​Schimmel bot den Zuschauern ein Hörvergnügen von Melodien aus Musical und Film.

Es folgte die „Literaturstube“ mit Musik, in der Glaser-​Schimmel und die Klassen R6a und Singklassen fünf bis sieben die Zuhörer in die Weiten der Literatur mitnahmen.





Nach einer langen Pause war es vor Kurzem endlich wieder so weit. Die Friedrich-​von-​Keller-​Schule in Abtsgmünd lud zum Schulfest ein und lockte mehr als 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

