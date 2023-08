Bürgermeister Peter Kühnl in Rupperthofen: Wahlkampf auch ohne Konkurrenz

Peter Kühnl, seit 16 Jahren Bürgermeister in Ruppertshofen, ist bei der Wahl am 17. September der einzige Kandidat und seine Wiederwahl ist damit gesichert. Dennoch will er als Rathaus-​Chef mit einem starken Rückhalt in seine dritte Amtszeit starten und zieht dafür in Sachen Überzeugungsarbeit alle Register. Es gibt eine offizielle Kandidatenvorstellung, Bürgergespräche und einen Gang von Haus zu Haus.

Dienstag, 29. August 2023

Gerold Bauer

Nach dem Blick am Montag um 18 Uhr in den Rathausbriefkasten war endgültig klar: Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen und neben dem amtierenden Schultes Peter Kühnl wird sich niemand sonst um den Job als Bürgermeister von Ruppertshofen bewerben. Also zurücklehnen und schon mal heimlich den Sektkorken knallen lassen? Für Peter Kühnl ist das nach eigenen Worten keine Option. „Ich will um jede einzelne Wählerstimme kämpfen. Es wird auch ohne Gegenkandidaten einen echten Wahlkampf geben!“, versicherte er im Gespräch mit der Rems-​Zeitung.





