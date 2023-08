Kunst im Freien: Skulpturen in Schorndorf entdecken

Foto: Kulturforum Schorndorf

Am Sonntag, 3. September, findet der nächste große Skulpturenrundgang in Schorndorf statt. Gemeinsam mit Künstlerin Ebba Kaynak entdecken die Teilnehmer Dutzende Kleinodien.

Dienstag, 29. August 2023

Benjamin Richter

Wer an Schorndorf denkt, denkt vermutlich zunächst einmal an die pittoresken Fachwerkhäuser der Altstadt oder an die Tatsache, dass die Remsstadt die Geburtsstätte von Gottlieb Daimler ist.

Das Kulturforum Schorndorf weist nun darauf hin, dass die mehr als 40 in der Stadt aufgestellten Skulpturen genauso zum Ortsbild gehören und dieses prägen. Doch bislang kennen nur wenige die Geschichte von plastischen Werken wie „Fortschnittschritt“ von Hüseyin Altin, „Rahmenbedingung“ von Josef Nadj oder „Limboo“ von Martin Pfeifle.

Mit ihren jeweils von Mai bis September stattfindenden Skulpturenrundgängen wollen die Schorndorfer Kulturschaffenden und –unterstützer daran etwas ändern.

Die nächste Gelegenheit, mehr über die reichhaltige Schorndorfer Skulpturenwelt zu erfahren, bietet sich Interessierten am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr am Eingang der Q-​Galerie.

Zur Seite stehen wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei dieser Entdeckungsreise die in Schorndorf ansässige Künstlerin Ebba Kaynak, die selbst mit Werken wie den „AN-​NAs“ im Stadtbild präsent ist.

Diese haben sich für eine ruhig pulsierend erscheinende Ewigkeit zwischen Künkelinhalle und Künkelinschule zurecht gerollt. Inmitten des Pausengetümmels – das sich Besucher ferienbedingt freilich dazudenken müssen – erfinden die an Organe erinnernden Skulpturen spielerisch die Sprache des Holzes neu.





