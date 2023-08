Zirkus Charles Knie kommt mit Wasser-​Show

Eine Zirkusmanege mit einer Wasserbühne? Gibt es nicht? Gibt es! Der Traditionszirkus Charles Knie hat sich ein Stück weit neu erfunden. Mit seinem „Wasserspektakel“ gastiert er – präsentiert von der Rems-​Zeitung – auf dem Schießtalplatz.

Dienstag, 29. August 2023

Jürgen Widmer

Die vier Masten standen schon am Samstag auf dem Platz. „Da haben wir einen doppelten Satz“, sagt Pressesprecher Holger Fischer. Sonst würde das Zelt nicht schon wieder zur Premiere am Mittwoch, 16 Uhr, den bis zu 1300 Zuschauerinnen und Zuschauern offen stehen können. „Das muss gut organisiert sein“, sagt Melnjak. Es gibt Leute, die behaupten, der eigentliche Zirkus fände während des Umzugs statt.





Ein Wasserspektakel verspricht der Zirkusdirektor. Mit Laser-​Show und Artisten. Was er darunter versteht, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Zirkusse sind rollende Dörfer. Dieser Eindruck entsteht sofort, wenn man auf den Schießtalplatz kommt. Noch bauen eifrige Hände das mächtige Vier-​Mast-​Zelt, das am Montag noch im oberschwäbischen Weingarten stand. „Um 18.30 Uhr war dort Vorstellungsschluss, bis 0.30 Uhr haben wir abgebaut. Jetzt bauen wir hier auf“, fasst Zirkusdirektor Sascha Melnjak am Dienstag, 14 Uhr, die vergangenen Stunden im Telegrammstil zusammen.

