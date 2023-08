Christine und Martin Scheuermann: 25 Jahre auf dem Schönblick

Foto: Marina Kloess

Seit 25 Jahren leiten Christine und Martin Scheuermann den Schwäbisch Gmünder Schönblick. In diesem Vierteljahrhundert hat der Schönblick viele Aufgabe erfüllt: Gemeinde, Kulturzentrum, Hotel, Betreuer von Menschen im Alter und in Not.

Donnerstag, 03. August 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Es ist die obligatorische Frage, blickt jemand auf ein berufliches Jubiläum: Was waren die Höhepunkte in den letzten 25 Jahren? Die Antowrt von Christine und Martin Scheuermann: „Da gab es so viele. Aktuell im Frühjahr die Passionsspiele, zuletzt vor wenigen Wochen das Schö-​Festival, das nun jährlich stattfindet. Die Aufnahme der Ukrainer 2022 bei Kriegsausbruch.“

Das Forum mit seinen 1000 Plätzen ist regelmäßig Ort für Veranstaltungen aller Art. Auch die Musikschulöe zählt mehrere hundert Mitglieder.





