Frieder Zürcher: Mit 64 bei der „Letzten Generation“

In Aalen wird es dieses Jahr die ersten Prozesse gegen Mitglieder der „Letzte Generation“ geben. Neue Blockadeaktionen sind nicht geplant. Aalens Oberbürgermeister Brütting hat einen Brief an Kanzler Scholz geschrieben, in dem er die Forderungen der Gruppe unterstützt.

Mittwoch, 30. August 2023

Benjamin Richter

Frieder Zürcher ist ein zurückhaltender Mensch. Am Bahnhof wartet er geduldig auf den verspäteten Journalisten. „Besser so, als wenn der Zug mit mir Verspätung gehabt hätte.“

Im Café bestellt er nur einen Tee und eine Brezel. Über seinen Lebensweg gibt er gerne Auskunft, stellt sich aber nicht als etwas Besonderes dar.

Der im badischen Kehl am Rhein aufgewachsene Zürcher bekennt sich freimütig zu seinem pietistisch-​christlichen Glauben, der ihm Kraft und Motivation als Klimaaktivist gibt. Er wurde Buchhändler und führte im Landkreis Reutlingen eine christliche Buchhandlung.

Im Landkreis war er in vielen Projekten aktiv, hauptsächlich im Bereich Mobilität. Die Nachrichten über den Klimawandel beunruhigten ihn immer mehr. „Meine Sorgen wuchsen, weil die Bundesregierung nur halbherzige Maßnahmen ergreift. Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann muss dies die nächste Generation teuer bezahlen“, so seine Ansicht.

In den Medien wurde er auf die „Letzte Generation“ aufmerksam. „Das war es, worauf ich Jahre gewartet habe. Diese Bewegung kann im Kampf gegen die Klimakatastrophe eine entscheidende Rolle spielen“, lautete sein damaliges Fazit.





