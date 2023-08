„Palio di Oria“: Mittelalterliches Spektakel in Lorchs Partnerstadt

Grafik: privat

Die 56. Ausgabe des „Torneo dei Rioni“, das vom 9. bis 13. August in Lorchs Partnerstadt Oria stattfindet, firmiert nun unter dem Namen „Palio di Oria“. Bei dem Mittelalter-​Schauspiel werden wieder einige Lorcherinnen und Lorcher anwesend sein.

Freitag, 04. August 2023

Sarah Fleischer

Nicht nur die Namensgebung findet großen Zuspruch in der Bevölkerung und den Vertretern der vier teilnehmenden Regionen, sondern auch die Ernennung des Darstellers Kaiser Friedrich II, ein Oritaner.







Warum das eine besonders große Ehre ist und wer den Stauferkaiser verkörpert, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die „Pro Loco“, der Verein für den kulturellen Erhalt von Traditionen in Lorchs Partnerstadt Oria, trägt auch in diesem Jahr wieder das „Tornei dei Rioni“, was so viel heißt wie „Turnier der Stadtteile“, aus. Das Mittelalter-​Schauspiel wurde nun in in „Palio di Oria“, also „Preis von Oria“ umbenannt.

