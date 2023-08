Heubach: Kinder lernen Selbstverteidigung

Im Rahmen des Heubacher Ferienprogramms fand ein Selbstverteidigungskurs für Kinder statt.

Samstag, 05. August 2023

Sarah Fleischer

Sich im Notfall selbst verteidigen zu können, gibt einem ein sicheres Gefühl. Auch Kinder können frühzeitig lernen, wie sie sich in gefährlichen Situationen verhalten können. Im Rahmen des Heubacher Ferienprogramms erlebten Kinder bei Sascha Kupfer, Sascha Streicher und Arthur Baumgartner von der Sportschule Kokoro-​Impact aus Schwäbisch Gmünd, wie sie frühzeitig Notfallsituationen erkennen und sich deeskalierend verhalten können.





