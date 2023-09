Großer Schlüsselbund als Symbol für die Zuständigkeit des neuen Pfarrers im Schwäbischen Wald

Foto: dw

Mit Applaus begrüßten die Gottesdienstbesucher in der St. Blasius-​Kirche in Spraitbach am vergangenen Sonntag ihren neuen Pfarrer Benedict Wilson. Gekommen waren sie aus allen Kirchengemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit „Schwäbischer Wald“.

Montag, 11. September 2023

Gerold Bauer

Wie groß dieser Kirchenbezirk ist, verdeutlichte Dekan Robert Kloker bei der Übergabe eines dicken Schlüsselbundes. Er hatte seit der Pensionierung von Dr. Félix Kubola im Januar diesen Jahres als Administrator die rechtliche Vertretung inne. Zur Seelsorgeeinheit gehören die Kirchengemeinden St. Blasius (für Spraitbach und Ruppertshofen), St. Andreas (Schlechtbach und Gschwend) und St. Cyriakus (Zimmerbach, Durlangen, Tanau und Tierhaupten). Ein umfangreiches Feld, in dem seit Februar auch schon Benedict Wilson, unterstützt vom Pastoralreferentenpaar Beate und Gerhard Jammer und vielen Ehrenamtlichen tätig ist.

