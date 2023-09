Mega-​Programm zum Ostalb-​Jubiläum in Böbingen

Foto: Gemeinde Böbingen

Unter dem Motto „Fit und gesund“ startet in Böbingen am Samstag, 16. September, um 14 Uhr das Programm zum Ostalbkreis-​Jubiläum im Park am alten Bahndamm. Landrat Dr. Joachim Bläse und Bürgermeister Jürgen Stempfle werden gemeinsam den Sportnachmittag eröffnen. Die Eröffnung wird vom Chor der Schule am Römerkastell und der Tanzmäuse und Tanzmädels des TSV Böbingen umrahmt.

Freitag, 15. September 2023

Franz Graser

Landrat Dr. Joachim Bläse wird der Gemeinde als Zukunftsbaum eine Amerikanische Stadtlinde übergeben, ehe er selbst die Sportstationen ausprobieren wird. Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, das Turni-​Abzeichen zu absolvieren und sich an den zahlreichen Ständen über Sportangebote zu informieren.





Beim Fahrtechnik– und Geschicklichkeitstraining kommen Mountainbike-​Fans voll auf ihre Kosten, außerdem gibt es Einführungen in das Boulespiel, Lichtgewehr– und Blasrohrschießen. Verschiedene Workshops und Trainings der Vereine laden zum Mitmachen ein.





