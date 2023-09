40 Jahre Jugendfeuerwehr in Spraitbach: Festakt und Wettkampf

Seit 40 Jahren gibt es in Spraitbach eine Jugendfeuerwehr. Dies wurde am Samstag gefeiert — nicht nur mit einem Festakt in der Kulturhalle, sondern vor allem mit einem Jugendfeuerwehr-​Wettkampf um dem Rolf-​Englerth-​Pokal, an dem sich 14 Teams aus dem gesamten Ostalbkreis beteiligten.

Sonntag, 17. September 2023

Gerold Bauer

Die Jugendlichen lernen sehr früh, worauf es im Einsatz bei der Feuerwehr ankommt, beschrieb die stellvertretende Jugendwartin des Kreisfeuerwehrverbands, Carmen Bundschuh, den hohen Stellenwert der Jugendfeuerwehren. Als seinerzeit die ersten Jugendfeuerwehren im Land gegründet wurden, habe es noch so manche Bedenken und Vorbehalte gegeben, ob dies denn überhaupt sinnvoll und richtig sei, blendete die Rednerin zurück. Es sei daher umso mehr der Anerkennung Wert, dass man in Spraitbach schon vor 40 Jahren die Weitsicht hatte und diese Nachwuchsabteilung gründete.





