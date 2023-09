Hanne Dittrich stellt in Böbingen aus

Foto: Meikel Feisel

Im Bürgersaal des Böbinger Rathauses zeigt die Malerin Hanne Dittrich einen Überblick über ihr Schaffen. Die Ausstellung beschäftigt sich einerseits mit ihrem Lebensweg und andererseits mit ihrer künstlerischen Entwicklung. Die Werkschau ist bis zum 27. Oktober zu sehen.

Sonntag, 24. September 2023

Franz Graser

Schon vor der offiziellen Eröffnung füllte sich der Bürgersaal mit interessierten Besuchern. Bürgermeister Jürgen Stempfle dankte Hanne Dittrich in seiner Eröffnungsrede für ihre Beiträge zur Kunstwelt und dafür, dass sie ihre Werke in Böbingen präsentierte.





Anschließend führte Hermann Schludi die Besucher in das Herzstück des Abends ein. Mit detailliertem Fachwissen und einer spürbaren Leidenschaft für Kunst skizzierte er den künstlerischen Werdegang Dittrichs. Es wurde deutlich, dass die Ausstellung nicht nur ein Überblick ihres gesamten künstlerischen Schaffen ist, sondern auch ein Spiegelbild ihres Lebens.





Am Freitagabend ist der Bürgersaal im Böbinger Rathaus zu einem Treffpunkt von Kunstliebhabern und Bewunderern der Werke der renommierten Künstlerin Hanne Dittrich geworden. Ihre Werkschau mit dem Titel „Unterwegs“ lud die Besucher zu einer Reise durch das beeindruckende Leben der 1940 geborenen Malerin ein.Die sorgfältig konzipierte Ausstellung war in drei Ebenen unterteilt: Die geografische Ebene wurde durch die zahlreichen Orte und Reisen inspiriert, welche die Künstlerin im Laufe ihres Lebens unternahm. Die biografische Ebene bot einen Einblick in die prägenden Stationen ihres Lebens. Und schließlich ermöglichte die gestalterische Ebene den Besuchern, die verschiedenen Stilrichtungen, die Hanne Dittrich im Laufe ihrer Karriere entwickelte, zu entdecken.

