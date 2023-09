Garagenfest des Gesang– und Musikvereins Concordia in Durlangen

Der Gesang– und Musikverein Concordia Durlangen feiert am Wochenende, 2./3. September, sein traditionelles Garagenfest. Die Veranstaltung heißt so, weil sie in den Omnibusgaragen der Firma OK.go (vormals Omnibus Schuster) stattfindet.

Sonntag, 03. September 2023

Gerold Bauer

Der Auftakt zum Fest war am Samstag ein ökumenischer Gottesdienst mit Pastoralreferent Gerhard Jammer in der Antonius-​Kirche. Von dort zogen die Gottesdienstbesucher — begleitet von der Musikkapelle und der Freiwilligen Feuerwehr — durchs Dorf zu den Omnibusgaragen am Ortsrand Richtung Täferrot.

Dort wurde die Bewirtung mit dem Faßanstich offiziell eröffnet. Diese Aufgabe erledigte Ehrenvorsitzender Paul Kraus. Dann ging es mit stimmungsvoller Blasmusik weiter.



