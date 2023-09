In Waldstetten bewegt sich was

Von wegen, auf dem Land bewegt sich nichts. Zumindest in Waldstetten trifft dies nicht zu. Am Sonntag, 10. September, findet der Ostalb-​Sommertag im Rahmen des Kreisjubiläums in Waldstetten statt. Das Motto lautet: „Waldstetten bewegt sich!“

Mittwoch, 06. September 2023

Jürgen Widmer

Welches Programm sich Waldstetten ausgedacht hat und welche Belohnung auf aktive Besucherinnen und Besucher wartet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Doch bevor sich die Besucherinnen und Besucher bewegen dürfen, mussten sich in Waldstetten einige Menschen bewegen. In der Gemeindeverwaltung waren dies unter anderem Hauptamtsleiter Michael Müller und Ira Herkommer.Aber Waldstetten wäre nicht Waldstetten, wenn es nicht jede Menge Unterstützung aus den örtlichen Vereinen gegeben hätte, wie Bürgermeister Michael Rembold während der Pressekonferenz zu der Veranstaltung betont. Deshalb sei auch ein breitgefächertes Sportangebot zustande gekommen, dass aber auch genug Zeit und Raum für Genuss bieten soll. Herz des Ganzen ist der Malzéviller Platz und der Generationen-​Sportpark, den die Gemeinde 2016 geschaffen hat. Doch der Tag bietet genügend Gelegenheiten, den gesamten Ort kennenzulernen und zu erkunden.

