Faschingsumzug in Herlikofen mit 76 Gruppen

Prinzessin Linda I. und Prinz Jan der I. aus Grabbenhausen führten an diesem Sonntag zusammen mit dem „Grabb“ sowie der Präsidentin Anja Spieser den endlos wirkenden Gaudiwurm in Herlikofen, bestehend aus 76 Gruppen, an.

Sonntag, 14. Januar 2024

Alex Vogt

Begünstigt auch durch ideale Wetterbedingungen kamen aus allen Himmelsrichtungen schätzungsweise mehr als 15 000 Menschen zu diesem Umzug in der Fasnetshochburg Grabbenhausen. Beeindruckend und ausgefallen sowie liebevoll waren viele Kostüme, die zum Teil auf örtliche Traditionen oder lustige Ereignisse anspielten. Bei diesem insgesamt neunten Umzug in Herlikofen blickte man auch auf das 40-​jährige Bestehen der dortigen Zunft.





