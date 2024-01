Lorcher Haushalt 2024: Stellungnahme der Fraktionen

In der Sitzung des Lorcher Gemeinderates im Bürgerhaus Schillerschule nahmen am Donnerstag die Fraktionen Stellung zum im Dezember von Bürgermeisterin Marita Funk eingebrachten Haushaltsentwurf für das Jahr 2024. Quer durch alle Fraktionen spielte der Ausbau der Kinderbetreuung in den Haushaltsreden eine zentrale Rolle.

Wie sich die CDU, die Freie Wählervereinigung und die SPD im einzelnen äußerten, steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Alle Faktionen waren einerseits erfreut über die im neuen Jahr vorgesehenen großen Investitionen, wie die Sanierung der Kläranlage, den Neubau der Flüchtlings– und Sozialwohnungen im Steindobel und den Kindergartenneubau in Waldhausen. Dabei wurde auch nicht mit Lob für die Verwaltung gespart, die es schaffe, für alle Vorhaben großen Fördergeldsummen aus den verschiedensten Töpfen zu erhalten. Andererseits mahnten alle Sprecher angesichts der voraussichtlich steigenden pro Kopf Verschuldung der Stadt und den enger werdenden finanziellen Spielräumen zu besonnenem Ausgabenverhalten. Alle Fraktionen stimmten dem Haushaltsentwurf zu.

