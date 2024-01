Spraitbacher Kindergartenleiterin Heidi Bohn verabschiedet

Nach 43 Jahren im öffentlichen Dienst wurde am Samstag die Leiterin des Spraitbacher Kindergartens „Wirbelwind“ Heidi Bohn in den Ruhestand verabschiedet. Dabei wurde deutlich, in wie vielen Kinderleben Bohn schon eine wichtige Rolle gespielt hat.

Sonntag, 21. Januar 2024

Sarah Fleischer

Die Kindergartenkinder, ihre Familien und viele Wegbegleiter hatten sich für den Abschied ein spezielles Programm überlegt. „Dass wir nur ‚Tschüss Heidi‘ sagen, das geht nicht“, lehnte ihre Nachfolgerin Rebecca Kolb einen kurzen Abschied ab. Hinter dem großen Bühnenvorhang der Kulturhalle war einiges in Bewegung. Rund sechzig Kinder dankten der scheidenden Leiterin mit der Aufführung des Kindermusicals „Kunterbunt“.

Bohn genoss die Aufführung sichtlich und meinte: „Farben und Musik, das ist genau mein Geschmack.“ Gerührt bündelte sie unzählige Rosen, die ihr die Kinder und ihre Kolleginnen übergaben zu einem großen, bunten Strauß. Dabei offenbarte manche Umarmung, wie beliebt die Erzieherin ist.

Auch Bürgermeister Johannes Schurr zeigte seine Wertschätzung und berichtete über den beruflichen Werdegang der Pädagogin.





