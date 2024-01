Farbenprächtiger Guggenball der Bäraberg-​Schiddler in Bartholomä

Foto: astavi

Die Guggengruppe Bäraberg-​Schiddler aus Bartholomä lud am vergangenen Samstag Freunde und Gleichgesinnte, Fans und Musiker, die Spaß an (Schrägton-​) Musik haben zum alljährlichen Guggenball in die TSV-​Halle.

Dienstag, 23. Januar 2024

Sarah Fleischer

27 Sekunden Lesedauer



Kinder und Erwachsene genossen diese besondere Stilrichtung der Live-​Musik, die sich inzwischen fest im Gmünder Raum etabliert hat. So konnte sich das Publikum beim Tanzen austoben und die fantasievollen Kostüme der benachbarten Vereine bestaunen. Als erste durfte die Guggengruppe aus Zang, die sich erst vor einem Jahr organisiert hatte, ihr Können präsentieren und Stimmung in die Halle bringen.





