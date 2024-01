In Bildern: Die Demo gegen Rechts in Schwäbisch Gmünd

Etwa 3500 Menschen haben sich am Samstagmittag auf dem Johannisplatz in Schwäbisch Gmünd versammelt, um gemeinsam gegen den Rechtsruck und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und demokratische Grundrechte einzustehen. Zuvor wurde bei einem Stadtrundgang an die Ausgrenzung und Verfolgung bestimmter Bevölkerungsgruppen und Minderheiten im Dritten Reich erinnert. Die Bildergalerie der Rems-​Zeitung hält Impressionen vom Protesttag bereit.

Samstag, 27. Januar 2024

Benjamin Richter

Im Türlensteg schilderte Maximilian Fichtner von der IG Metall Schwäbisch Gmünd den zahlreichen Teilnehmern des Stadtrundgangs die Geschichte von Lina und Alfred Haag, die hier einst gewohnt hatten. Als jüngster KPD-​Abgeordneter im Stuttgarter Landtag gehörte Alfred Haag nach der Machtergreifung der NSDAP 1933 zu den ersten Opfern der Nationalsozialisten, er war in mehreren KZ inhaftiert.

Auch seine Frau Lina Haag wurde als Widerstandskämpferin von den Nazis in ein Konzentrationslager gebracht, zudem kam sie mehrmals ins Gefängnis. Nach dem Krieg kehrten weder Alfred (1904 – 1982) noch Lina Haag, die 2012 im Alter von 105 Jahren in München verstarb, nach Schwäbisch Gmünd zurück — zu sehr schmerzte sie die Tatsache, dass sie hier in ihren schwierigsten Stunden keine Unterstützung von ihren Mitmenschen erfahren hatten.





Welche Erinnerungen an die Nazi-​Herrschaft mit einem Haus am Kalten Markt, einem Denkmal in der Grabenallee und der ehemaligen Synagoge am heutigen Sparkassenplatz verbunden sind, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe ist auch online erhältlich, im iKiosk.

