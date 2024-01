„Klassik meets Gipsy“ im Kloster Lorch

Geigerin Zorana Memedovic, am Flügel begleitet von Heiner Costabél, hatte in ihrem musikalischen Gepäck viele bekannte Stücke von Arcangelo Corelli über Vivaldi und Brahms bis hin zu südamerikanischen Tänzen, die sie als feurig-​musikalisches Jahresabschlusskonzert mit sehr eigener Note präsentierten.

Mittwoch, 03. Januar 2024

Gerold Bauer

Wer kennt Arcangelo Corellis „La Folia“ nicht? Doch so wie am Freitag Abend hört man sie sicher nicht oft. Allzu oft wird das Stück „nur“ gespielt und sein Charakter, die Feinheiten, die in der Vielzahl der Variationen verborgen liegen, nicht entwickelt. Nicht so von Zorana Memedovic. Gleich bei der Introduktion der Melodie fiel der strahlende Kern ihres Violinen-​Tons auf.





