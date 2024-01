Staufer Open: Schach-​Großmeister Safarli wählt prosaischen Zug

Foto: Astavi

Mit exakt derselben Variante wie zum Auftakt 2023 hat Turnierfavorit und Vorjahressieger Eltaj Safarli aus Aserbaidschan am Dienstag in der ersten Runde des 34. Staufer Open in Schwäbisch Gmünd gewonnen. Die Rems-​Zeitung präsentiert die Partie des Tages.

Mittwoch, 03. Januar 2024

Benjamin Richter

57 Sekunden Lesedauer



GM Eltaj Safarli – Lukas Schimnatkowski (Essen-​Katernberg)





21…Ld7 22.f3 Tg8 23.Dd4 Lb5+ 24.Kf2 Dxc2+ 25.Td2 Df5 26.Dxd6+ Kg7 27.Te1 Tc8 28.Dd4+ Kg6 29.Te5 Dh3 30.De4+ Kf6 31.Df4+ Kg7 32.Tg5+ Kf8 33.Dd6+ Ke8 34.Tg8# Schachmatt, 1:0.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Eine seltene Variante gegen die Sizilianische Verteidigung von Schwarz.Besser ist 7…e6.Lässt den angegriffenen Turm einfach stehen. Auf 10…Dxh1 folgt die lange Rochade mit vernichtendem Angriff.Die beste Antwort – Schwarz verhindert die lange Rochade des Weißen.Doch hier greift der Amateur fehl. Die beste Antwort wäre 11…h5! gewesen, um den Läufer zu decken.Danach steht Schwarz bereits auf Verlust. Der einzige Zug war 13…f6, auch wenn Weiß nach 14.Lxf6 Dxf6 15.Dxf6 exf6 16.Tg1 mit zwei Mehrbauern klar besser steht.Der Ausheber.Mit doppeltem Turmopfer gewinnt 15.Lxg4 spektakulär, doch der GM macht es prosaisch.und Weiß siegt mit Mehrqualität.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



324 Aufrufe

228 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen