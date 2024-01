Paulaner-​Wirtshaus in Gmünd: Mehrere Gründe für die Insolvenz

Foto: gbr

Der vom Amtsgericht Aalen eingesetzte vorläufige Insolvenzverwalter Sebastian Krapohl hat sich inzwischen ein Bild machen können, dass vor allem die allgemeinen Rahmenbedingungen bei dieser Gaststätte die Zahlungsunfähigkeit voran getrieben haben.

Mittwoch, 31. Januar 2024

Gerold Bauer

32 Sekunden Lesedauer



Seit Bekanntwerden der Insolvenz des beliebten Gasthauses „Paulaner“ (an der Ecke Marktplatz/​Bocksgasse mitten in der Stadt) fragen sich viele Gmünderinnen und Gmünder, ob das Lokal eine langfristige Zukunft hat. Bis auf weiteres bleibt es auch während des laufenden Insolvenzverfahrens für Gäste geöffnet. „Ein weiter so“ in exakt gleicher Form könne es aber nicht geben, betonte der Rechtsanwalt aus Stuttgart, der als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig ist.







Mehr über die konkreten Faktoren, die zur Insolvenz des Lokals geführt haben, erfahren Sie in der RZ-​Ausgabe vom 31. Januar — dies sich hier natürlich auch in digitaler Form bekommen!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



635 Aufrufe

130 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen