102. Geburtstag von Gretel Schneider

Foto: astavi

Am 4. Januar 2024 feiert Gretel Schneider ihren 102. Geburtstag. Zu diesem besonderen Ehrentag nimmt sie zahlreiche Glückwünsche und Geschenke entgegen – und blickt auf ein langes, ereignisreiches Leben zurück.

Donnerstag, 04. Januar 2024

Sarah Fleischer

Sturmböen und Regen zogen in der Nacht und am Morgen durch Untergröningen und weckten Gretel Schneider. Schon um halb sechs ist sie auf den Beinen. Heute hat die Seniorin ihren besonderen Tag, sie darf ihren 102. Geburtstag feiern – in ihrem eigenen Haus, am Rande der Ortschaft mit einem wunderschönen Blick auf die Gemeinde. Dieses Haus hat sie zusammen mit ihrem Ehemann Nikolaus gebaut. Einst war hier Hochbetrieb mit Kinderlachen und Streichen, Hausarbeit und Gartenpflege, nun ist sie alleine in dem Haus. Sie sorgt für sich selbst, erledigt die Einkäufer und vieles mehr mehr mit Hilfe einiger Mitmenschen. Sie ist im Haus zwar alleine, aber sie ist nicht verlassen.

