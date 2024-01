Bäume und Sträucher richtig schneiden: Kurs in Iggingen

Foto: gbr

Der Obst– und Gartenbauverein Iggingen richtet für Anfänger und Fortgeschrittene auch in diesem Jahr auf der Gemarkung Iggingen wieder zwei jeweils dreitägige Seminare für den Schnitt von Obst– und Ziergehölzen unter der Leitung von Fachwart Hermann Behringer und dem Referenten Obst– und Gartenbauberater Franz-​Josef Klement vom Landratsamt Ostalbkreis aus.

Samstag, 06. Januar 2024

Gerold Bauer

42 Sekunden Lesedauer



Das Ziel der Seminare soll es sein, die Wachstumsgesetze des Baumes und die erforderlichen Schnittmaßnahmen für die Erziehung und den Erhalt eines Obstbaumes zu vermitteln. Das im theoretischen Teil vermittelte Wissen soll anschließend in die Praxis umgesetzt werden. Der Schnitt von Beerenobst und Ziersträuchern ist ebenfalls Teil des Seminars.





Für die Seminare für Anfänger vom Mittwoch 14.02.2024 bis Freitag 16.02.2024, und für Fortgeschrittene vom Mittwoch 06.03.2024 bis Freitag 08.03.2024, ist jeweils der Treffpunkt um 8.30 Uhr am Obsthäusle in der Nähe von Iggingen-​Schönhardt. In den beiden Seminaren werden neben dem praktischen Teil auch theoretische Inhalte vermittelt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



83 Aufrufe

171 Wörter

6 Minuten Online



Beitrag teilen