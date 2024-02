Fotografie-​Ausstellung im Mutlanger Rathaus

Foto: gemeinde mutlangen

Die neue Ausstellung der Reihe „Kunst im Mutlanger Rathaus“ trägt den Titel „Mit Licht gestalten“. Der Fotoclub ZOOM ´84 Leinzell präsentiert hier seine beeindruckenden Werke.

Donnerstag, 01. Februar 2024

Sarah Fleischer

Mehr über die Geschichte des Fotoclubs und warum sie keine Neulinge im Rathaus sind, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Bürgermeisterin Stephanie Eßwein betonte zur Vernissage das Alleinstellungsmerkmal, das Fotos im Vergleich zu den sonstigen Bildern und Gemälden in dieser Reihe innehaben.Thomas Klaus, der 2. Vorstand des Fotoclubs, ging in seiner kurzen Ansprache auf die Ursprünge der Fotografie und das älteste Foto der Welt aus dem Jahr 1826 ein. Der Name der Ausstellung „Mit Licht gestalten“ wurde aus der Herkunft des Wortes Fotografie abgeleitet, das von dem altgriechischen phos (dt. Licht) und –graphie (dt. Zeichnen oder Schrift) abgeleitet wird.

