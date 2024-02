Rathausschlüssel-​Rückgabe in Mutlangen

Foto: mutl

Nach dem Rathausstum übernahm der Verein „junges mutlangen“ kurzzeitig die Macht über das Rathaus. Doch die gewohnte Aufgabenteilung musste nun wiederhergestellt werden.

Donnerstag, 15. Februar 2024

Sarah Fleischer

16 Sekunden Lesedauer



Ab sofort hat sie wieder das ordnungsgemäße Sagen in der Gemeindeverwaltung.





Was sonst noch in der Region los ist, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Am Donnerstag wurde der Rathausschlüssel von den Vorstandsmitgliedern Christina Herzog und Harald Welzel wieder an Bürgermeisterin Stephanie Eßwein zurückgegeben.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



194 Aufrufe

67 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen