TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen: Rückrundenauftakt in Esslingen

Foto: Zimmermann

Die auf Tabellenplatz acht rangierenden Verbandsliga-​Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen möchten in ihrem ersten Spiel im neuen Jahr beim fünftplatzierten TEAM Esslingen punkten. Anwurf ist an diesem Samstag um 20.30 Uhr.

Freitag, 02. Februar 2024

Alex Vogt

28 Sekunden Lesedauer







Wie TSV-​Trainer Pascal Diederich auf die Vorrunde zurückblickt und woran seine Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte arbeiten muss, lesen Sie im Vorbericht von Klaus Hinderer in der Rems-​Zeitung vom 3. Februar.



Die Verbandsliga-​Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen starten an diesem Samstag in die Rückrunde. In der städtischen Sporthalle beim Schulzentrum Zell geht es gleich gegen den starken Gastgeber TEAM Esslingen. Die Mannschaft aus der Kreisstadt liegt aktuell auf Platz fünf der Tabelle mit 13:11 Punkten. Die Spielgemeinschaft ist Achter mit 10:12 Punkten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



210 Aufrufe

115 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen