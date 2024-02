Vorbereitung auf Backhäusle-​Saison im Himmelsgarten

Während am Wasserspielplatz und beim Dino-​Park im Himmelsgarten Renovierungsmaßnahmen auf die bevorstehende Saison hinweisen, hat sich das Backhäusle-​Team getroffen, um die Back-​Saison vorzubereiten.

Wann es die erste Gelegenheit gibt, im Backhäusle aktiv zu werden, erfahren Sie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Beim Bau des Dorfgemeinschaftshauses hat das Backhäusle-​Team im vergangenen Jahr so manches Mal mit frischen Backwaren die ehrenamtlichen Helfer unterstützt. Nun fanden sich die Engagierten aus dem Backhäusle-​Freundeskreis zum ersten Mal selbst in diesem neuen Treffpunkt im Gmünder Ortsteil Rehnenhof-​Wetzgau ein, um sich für das begonnene Jahr abzustimmen. Dabei ging es einerseits darum, das zurückliegende Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Andererseits standen die Planungen für die bevorstehende Backsaison an.

