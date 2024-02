Wahl in Mutlangen: Kandidaten-​Abend füllt Forum

Im Mutlanger Forum haben sich am Mittwochabend die drei Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 3. März vorgestellt. Während Amtsinhaberin Stephanie Eßwein den Fokus auf Erreichtes und anstehende Projekte richtete, sprachen ihre Herausforderer Stefan Meyer Günderoth und Ralf Marcel Hörner Themen an, bei denen aus ihrer Sicht in der Gemeinde etwas schiefläuft und die sie anpacken würden.

Mittwoch, 21. Februar 2024

Benjamin Richter

Wer steht künftig an der Spitze der 6900-​Seelen-​Gemeinde Mutlangen? Drei Kandidaten wollen Bürgermeister werden oder bleiben und haben für die Wahl am 3. März ihren Hut in den Ring geworfen.

Sie stellten sich am Mittwochabend im Mutlanger Forum der Bevölkerung vor, die an diesem Angebot zahlreich Interesse bekundete: Wahlausschussvorsitzende und Moderatorin Rose Gaiser zeigte sich überwältigt von den rund 450 Besucherinnen und Besuchern im Saal.





Welche Themen die drei Bewerber am Rednerpult angesprochen haben und was sie jeweils dazu bewogen hat, ihren Hut in den Ring zu werfen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch online erhältlich, im iKiosk.

