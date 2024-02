Sternwald: Lorch bekommt einen Wald-​Kindergarten

Diesen Bauwagen will sozial.bewusst.sein e.V. als „Unterschlupf“ für die 15 bis 20 Kinder des Waldkindergartens Sternwald anschaffen. Im Sinne der Nachhaltigkeit handelt es sich um ein gebrauchtes Modell, Baujahr 2022. Foto: privat

Zu viele Kinder, nicht genug Kita-​Plätze. Trotz aller Bemühungen muss die Stadt Lorch weitere Betreuungsplätze schaffen. Etwas Entspannung bringt der neue Kindergarten „Sternwald“ des Vereins „sozial.bewusst.sein“.

Freitag, 23. Februar 2024

Sarah Fleischer

In Lorch gibt es eine ganze Reihe von Kindergärten: städtische, evangelische, katholische, Haus– und Naturkindergärten. Doch es reicht nicht. Nach aktuellem Stand fehlen 53 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder. Seit 2020 habe man, die Planung für 2024 mit eingerechnet, 92 neue Plätze geschaffen, um den Bedarf zu decken, berichtete Bürgermeisterin Marita Funk in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. „Wir wachsen als Stadt und müssen uns entsprechend anpassen.“

Da kam das Projekt des Vereins „sozial.bewusst.sein e.V.“ gerade richtig. Vorsitzende Ramona Rupp stellte dem Gemeinderat das Projekt „Sterngarten“ vor: Ein Waldkindergarten, der auf dem Gelände Klotzenhof 4 in Lorch entstehen soll. „Die Nachfrage nach Waldkindergärten ist definitiv da“, so Rupp. Angesichts des stetig größer werdenden Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich wolle man mit besseren Arbeitsbedingungen gegensteuern.







