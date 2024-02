Beschluss: Wohnmobil-​Stellplätze für Gschwend

Gschwend plant die Anlage von neuen Stellplätzen für Wohnmobile an zwei Standorten. Am Badsee und auf dem Parkplatz an der Mehrzweckhalle sollen je sechs Stellplätze entstehen. Was bedeutet das für Autofahrer?

An beiden Standorten sollen je zwei Säulen mit vier Anschlüssen für die Stromversorgung installiert werden. Das Bezahlsystem für den Strom soll bargeldloses Zahlen ermöglichen. Dazu kommen Frischwasser– und Abwasserstationen. Am Badsee werden die neuen Plätze unmittelbar im Anschluss an die Einfahrt angelegt. Diese wird asphaltiert. Die Parkflächen an sich bleiben als Schotterflächen erhalten. Der gesamte Parkplatz soll aber verbessert werden, um die Pfützenbildung bei Regen zu verringern. Beim Parkplatz an der Mehrzweckhalle werden bestehende PKW-​Stellplätze umgewandelt.

