Ein 125 Jahre alter Kirchenchor ohne Kirche in Gschwend

Der Hellershofer Liederkranz wurde vor 125 Jahren gegründet – als Kirchenchor. Dabei gab es in Hellersdorf gar keine Kirche. Das Jubiläum findet in Gschwend statt und der Vorverkauf beginnt am Sonntag, 3. März. Der Titel für das Festprogramm ist vielversprechend: „Best Moments“.

Mittwoch, 28. Februar 2024

Bei der Namensfindung stand auch kein Heiliger Pate, vielmehr nannten die 23 Sandländer ihren Verein „Eintracht“. Damit freilich war es anfangs nicht weit her.







Kurios ist der Beginn der 125-​jährigen Geschichte des Liederkranzes Hellershof. 1899 hatten sich in dem Dorf im Welzheimer Wald 13 Frauen und zehn Männer zusammengefunden, um einen Kirchenchor zu gründen. Offenbar wollten die Damen und Herren etwas Abwechslung in ihren Alltag bringen. Doch warum sie sich in ihrer Freizeit ausgerechnet geistlichen Liedern und erbaulichen Chorälen widmen wollten, bleibt bis heute ein Rätsel: Zu jener Zeit gab es in Hellershof gar keine Kirche.

