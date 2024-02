13. Vesperkirche Mutlangen steht in den Startlöchern

In Mutlangen startet am 18. Februar die Vesperkirche. Das Team um Pfarrerin Friederike Fritz und Heike Rieß steht schon in den Startlöchern. Dieses Jahr dient die Vesperkirche auch als Rahmen für eine besondere Auszeichnung.

Es ist schon die 13. Vesperkirche, die in Mutlangen stattfindet, und damit die älteste Vesperkirche in der Gegend, weiß Michael Kuschmann von der Caritas Ostwürttemberg. „In Waldstetten und in Schwäbisch Gmünd gibt es ja auch welche. Wir sind mit Vesperkirchen wirklich gut ausgestattet.“ Der Bedarf sei auch definitiv da, sind sich die Ehrenamtlichen einig.



105 Mitarbeitende sind insgesamt die Woche über im Einsatz, fünf Küchenteams bekochen die Gäste mit Zutaten, die regional und saisonal eingekauft werden. Örtliche Metzgereien und Bäckereien liefern ebenfalls Lebensmittel. Beides Gründe, warum die Gemeinde Mutlangen im Rahmen der Vesperkirche ein besonderes Zertifikat erhält.







Was das für ein Zertifikat ist und zu welchen Zeiten es in der Vesperkirche Essen gibt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die Ausgabe gibt’s auch am iKiosk.



