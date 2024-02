Fasching in Spraitbach: Landeier werden„Malle-Diven on Tour“

Foto: lasp

Der Fasching der Spraitbacher Landeier steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Dazu gehören auch neue Kostüme, die am Sonntag in Weiler präsentiert wurden.

Dienstag, 06. Februar 2024

Sarah Fleischer

Entstaubt haben die Landeier aus Spraitbach ihre Kuhkostüm schon vor einigen Wochen. Denn auch in diesem Jahr hat die Herde um Leitkuh Xandra Bauer beim „Wefzg rauslassa“ der Wexhainer Narrenzunft am 5. Januar nicht gefehlt. Allerdings nahmen die Kühe dort noch mit ihren „alten“ Kostümen teil. Am Sonntag präsentierten sie in Weiler beim Faschingsumzug ihre diesjährigen Kreationen: Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Strand und Meer/​Mehr“ brachten die Spraitbacher Landeier mit Palmen, Sonnenbrillen und –schildern, Wasserbällen und auf die Kostüme genähten Bikinis Sommergefühle auf die kalte, verregnete Ostalb. Das wird sich auch am 8. Februar bezahlt machen, wenn der Rathaussturm in Spraitbach ansteht.





Wie das Programm für den Tag aussieht und was der Fasching in Spraitbach noch zu bieten hat, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



