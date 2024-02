Pressehütte Mutlangen: Kraniche für Strack-​Zimmermann

Foto: Valeriy Verbetskyi

FDP-​Verteidigungsexpertin Marie-​Agnes Strack-​Zimmermann ist seit Dienstag in Schwäbisch Gmünd. Vor ihrem Auftritt beim Talk „Zur Sache!“ überreichte ihr die Pressehütte Mutlangen ein Zeichen für Frieden.

Dienstag, 06. Februar 2024

Thorsten Vaas

51 Sekunden Lesedauer



„Wir können nicht über Frieden reden, wenn wir die anderen in den Boden rammen“, sagt e Marie-​Agnes Strack-​Zimmermann (FDP). Wer friedlich ist, mit dem rede sie. Und genau dafür steht die Pressehütte Mutlangen, die der Bundespolitikerin zig gefaltete Papierkraniche als Zeichen des Friedens überreichte. Strack-​Zimmermann ist nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern seit 2021 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Am Dienstag ist sie zu Gast in Schwäbisch Gmünd bei „Zur Sache!“, der Talkreihe der WWG Autowelt und GS Gastronomie, präsentiert von der Rems-​Zeitung. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine befürwortet sie die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. „Wir wünschen uns, dass sich die Bundesregierung mit der Friedens, statt der Sicherheitslogik beschäftigt“, forderte Silvia Bopp, Vorsitzende der Friedenswerkstatt. Deeskalation sei eine ganz entscheidende Sache, antwortete Strack-​Zimmermann und ging auf die komplexen Lagen im Ukraine-​Krieg, in Israel, im Gaza-​Streifen ein. „Sie sollen wissen, dass es immer wieder diplomatische Bemühungen gibt“, doch man müsse sich auch der eigenen Verantwortung und Bedrohungslage bewusst sein. Bei der Lösung solcher Konflikte müsse man nicht immer einer Meinung sein, sagte die Verteidigungsexpertin, „ins Gespräch zu kommen, ist aber immer gut“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



509 Aufrufe

207 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen