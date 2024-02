Historische Dorffastnacht in Iggingen

Foto: astavi

Eine mystische Atmosphäre durchzog Iggingen bei der historischen Dorffastnacht. Dabei wurden unter anderem die Sünden von Bürgermeister Klemens Stöckle verkündet. Für den Schultes war es die letzte Fastnacht als Rathauschef.

Donnerstag, 08. Februar 2024

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Trotz Dauerregens herrschte am Mittwoch in Iggingen eine ausgelassene Stimmung, als die Dorfgemeinschaft sich zur Dorffastnacht versammelte. Die Atmosphäre war durchdrungen von einem Hauch Mystik, als wilde Bäume plötzlich vor dem Rathaus auftauchten und der Nebel den Boden umhüllte. Der „Kotteler“ mit dem Brunnen erschien in einem geheimnisvollen gelb-​roten Licht, während kleine Bi-​Ba-​Butzen und Schüler-​Butzen den Platz bevölkerten. Ihnen folgten die Hexen, und schließlich donnerten die wilden Butzen auf den „Kotteler“ zu.







Wie das Butzen-​Gericht über Schultes Stöckle urteilte, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



427 Aufrufe

121 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen