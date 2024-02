Kinderbetreuung Wißgoldingen: Angebot schafft Nachfrage

Mit der Kinderbetreuung hat sicht der Ortschaftsrat Wißgoldingen beschäftigt. Die Kernzeitbetreuung an der Grundschule soll den Zeiten des Kindergartens angeglichen werden, um den Eltern planbare Arbeitszeiten zu ermöglichen.

Ortsvorsteherin Monika Schneider führte im Wißgoldinger Ortschaftsrat zum Thema Flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule ein. Nach der erfolgreichen Umsetzung der erweiterten Kinderbetreuung an zwei Tagen bis 16 Uhr im Kindergarten St. Johannes war es der Wunsch des Ortschaftsrates, die Kernzeitbetreuung an der Grundschule den Zeiten des Kindergartens anzugleichen, um den Eltern planbare Arbeitszeiten zu ermöglichen. Bürgermeister Michael Rembold ergänzte, auch im Hinblick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026 müssten jetzt erste Schritte unternommen werden. Dazu wurde eine Bedarfsabfrage durchgeführt. In einem ersten Schritt werde ab dem 22. Februar donnerstags eine Kernzeitbetreuung bis 16 Uhr angeboten. Das Angebot werde mit zunächst drei Kindern starten. Ortschaftsrätin Cornelia Dangelmaier unterstützte das Vorhaben und meinte „Angebote schaffen auch Nachfrage“. Die digitale Abfrage sei bei den Eltern sehr gut angekommen. Eine Ausweitung des Angebotes stärke auch den Schulstandort der Grundschule. Die derzeitige Kernzeitbetreuung bis 14 Uhr an der Grundschule in Wißgoldingen wird von Montag bis Freitag von 20 bis 25 Kindern besucht. Donnerstags steigt die Zahl auf 32, da an diesem Tag Nachmittagsunterricht an der Grundschule stattfindet.

