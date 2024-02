Kinderfasching im Mutlanger Forum

Foto: jm

Pünktlich um 13.33 Uhr öffneten sich am Sonntag die Türen des Mutlanger Forums. Mehr als 400 kunterbunte Narren waren bereit für den Kinderfasching.

Donnerstag, 08. Februar 2024

Sarah Fleischer

Kinderdisco, spannende Spiele und närrischen Showeinlagen standen auf dem Programm. DJ Ray Van Tekk und die Stimmungskanonen des jungen mutlangen heizten den Kindern mächtig ein. Für echte Karnevalstimmung sorgten die Bühnenauftritte verschiedener Tanzgarden. Jung und Alt hatten ihren Spaß.

