60. Geburtstag von Dr. Dietmar Hermann

Foto: privat

Er ist Lorchs stellvertretender Bürgermeister, Gemeinderat, Zahnarzt und auch in seiner Freizeit keinesfalls untätig: Dr. Dietmar Hermann wird an diesem Freitag 60 Jahre alt.

Freitag, 01. März 2024

Sarah Fleischer

Seit 25 Jahren ist Hermann im Gemeinderat, als Fraktionsvorsitzender der CDU und seit vielen Jahren auch als stellvertretender Bürgermeister.





Geboren am 1. März 1964 in Waldhausen, blieb Hermann seinem Heimatort ein Leben lang treu. Nach der Schulzeit in Lorch und am Parler Gymnasium Schwäbisch Gmünd zog es ihn zunächst nach Würzburg zum Zahnmedizin-​Studium – und dann zurück in die Heimat. Hermann übernahm eine Praxis in Lorch und heiratete 1990 seine Frau. „Sie stammt auch aus Waldhausen, wir haben uns damals in der Jungen Union kennengelernt.“ Mit 16 Jahren war Hermann dort eingetreten, Politik und besonders Kommunalpolitik interessierten ihn. „Mein Vater und mein Bruder waren beide im Gemeinderat, da lag es für mich nahe, dass ich das auch machen.“

