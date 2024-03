Landtechnik: Frühjahrsausstellung bei Bopp Landmaschinen in Böbingen

Foto: Bopp

Am Samstag und Sonntag öffnet die Firma Bopp Landmaschinen jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Türen zur Frühjahrsausstellung in Böbingen. Die Veranstaltung bietet eine große Vielfalt an Maschinen und Geräten für Profis und Privatpersonen.

Freitag, 01. März 2024

Franz Graser

23 Sekunden Lesedauer



Auf der Frühjahrsausstellung am Wochenende werden die neuesten Entwicklungen in Kommunaltechnik, Land– und Forstwirtschaft sowie für den heimischen Garten präsentiert. Besucher haben die Möglichkeit, Maschinen live im Einsatz am Traktor zu erleben und von verschiedenen Sonderaktionen zu profitieren. Für die Verpflegung sorgt die Freiwillige Feuerwehr Böbingen.





