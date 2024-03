Spionage: Ein Gmünder mit KGB-​Einblick

Foto: tv

Der berüchtigte sowjetische Geheimdienst KGB wurde am 13. März 1954 gegründet. 1991 wurde die Organisation offiziell aufgelöst. Doch nur auf dem Papier. Den KGB gibt es noch immer, sagt Rüdiger von Fritsch. Ein Interview mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau.

Mittwoch, 13. März 2024

Thorsten Vaas

59 Sekunden Lesedauer



Spionage, Kontrolle von Regimegegnern und der Schutz von Staatsfunktionären waren die zentrale Aufgaben des KGB. Vor genau 70 Jahren wurde das „Komitee für Staatssicherheit“ gegründet, verbreitete jahrzehntelang Angst und Schrecken bis zum Zerfall der Sowjetunion 1991. Als ehemaliger deutscher Botschafter in Warschau und Moskau sowie Vizepräsident des deutschen Auslandsnachrichtendienstes BND kennt Rüdiger von Fritsch die berüchtigte, russische Behörde allzu gut.Wir lebten ständig im Wissen und Bewusstsein, dass wir geheimdienstlich überwacht werden. Unsere gesamte Kommunikation richtete sich daran aus. Also auch privat bei uns zu Hause. Das prägt einen sehr. Um manche Dinge zu besprechen, mussten wir uns in einem abhörsicheren Raum der Botschaft setzen. Zudem musste ich davon ausgehen, dass meine sämtlichen Aktivitäten und Bewegungen überwacht wurden. Ich bin im vergangenen Dezember in Warschau gewesen und habe die Geheimdienstarchive einsehen können und die Aktivitäten gegen mich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



462 Aufrufe

236 Wörter

4 Stunden Online



Beitrag teilen