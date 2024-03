Beilage „Wochenende“: Ostern ist nicht mehr weit

Foto: Albrecht Seitzer

Der Frühling hat sich heuer einen Frühstart gegönnt. Zweistellige Temperaturen lockten schon manchen Spaziergänger in die Straßencafés. An diesem Wochenende locken schon einige Ostermärkte die Besucher an. Fast überall gibt es Ostereier zu kaufen. Und die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung sorgt für anregende Lektüre.

Samstag, 16. März 2024

Franz Graser

52 Sekunden Lesedauer



Das Frühjahr ist traditionell auch die Zeit des Neubeginns. Da passt es, dass in Abtsgmünd-​Untergröningen eine neue Ausstellung des rührigen Kunstvereins KiSS ihre Tore öffnet. In der Ausstellung mit dem vielsagenden Titel „Chronomania“ geht es um die Zeit und wie die Menschen damit umgehen. Spektakuläre Bilder, Plastiken und Installationen laden dazu ein, sich über die Zeit und den Zeitvertreib Gedanken zu machen. Für unsere Reportage haben wir uns die Schau schon einmal angesehen.









Wie immer finden Sie in dieser Ausgabe Interessantes und Wissenswertes, Berichte aus dem Vereinswesen und dem kirchlichen Bereich, faszinierende Leserfotos und nicht zuletzt viel Rätselspaß.





Ruhig, aber nicht verschlafen, präsentiert sich der Schauort der aktuellen Ausgabe: Wir besuchen Schönhardt, einen Teilort der Gemeinde Iggingen. Schönhardt ist ein Dorf der wunderbaren Aussichten, das zu herrlichen Wander– und Fahrradtouren einlädt. Mittelpunkt des Ortes ist die etwa 100 Jahre alte Wendelinskapelle, die auch einige Kunstschätze aus dem späten Mittelalter birgt.

