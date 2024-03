Patrizius: Reiter– und Pferdesegnung in Hohenstadt

Die katholische Kirchengemeinde Hohenstadt feierte das traditionsreiche Patrizius im strahlenden Sonnenschein. Das Credo dabei: „Die Schöpfung weiter zu bewahren ist unsere Pflicht.“

Montag, 18. März 2024

Sarah Fleischer

Am Nachmittag machten sich bei bestem Festwetter wieder zahlreiche Reiterinnen und Reiter auf den traditionellen Ritt über die Hohenstadter Fluren, um nach ihrer Rückkehr auf dem Marktplatz vom ehemaligen Würzburger Bischof den Segen zu erhalten.







Was es mit der Figur des Patrizius und der Pferdesegnung auf sich hat, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Wenn in Hohenstadt Patriziusfest ist – das Patrozinium der Wallfahrtskirche– dann strömen die Menschen aus der ganzen Umgebung zusammen, so auch am Sonntag. Beim feierlichen Hochamt am Vormittag standen die Gläubigen dicht gedrängt in der neu renovierten Kirche.

