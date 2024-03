Volleyball: SV Frickenhofen ist Verbandsliga-​Meister

Foto: Zimmermann

Am letzten Doppelspieltag der Verbandsliga 1 der Frauen haben die Volleyballerinnen des SV Frickenhofen ihr Meisterstück vorzeitig perfekt gemacht: In der ersten Partie bezwangen sie Verfolger TSV G. A. Stuttgart III mit 3:1 Sätzen. Danach siegten sie gegen Schlusslicht Schmiden auch mit 3:1.

Sonntag, 24. März 2024

Thomas Ringhofer

31 Sekunden Lesedauer



Nach der neuen Zusammensetzung der Ligen in dieser Saison hat sich Frickenhofen hervorragend zurechtgefunden und 14 seiner 16 Spiele gewonnen. Im Duell gegen die Stuttgarterinnen, die als Tabellenzuweiter angereist waren, setzte sich die Heimmannschaft nach zunächst zwei spannenden Sätzen am Ende souverän durch (25:14, 23:25, 25:9 und 25:14). Und nach dem anschließenden 3:1-Erfolg gegen Schmiden (25:22, 21:25, 25:20, 25:19) standen zum Abschluss sieben Zähler Vorsprung auf Stuttgart. In der nächsten Saison spielt der SV dann in der Oberliga.











Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



432 Aufrufe

124 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen